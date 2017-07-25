國內腸病毒輕症疫情開始升溫，上周健保門急診就診總人次已經超越流行警戒值門檻，達1萬1,592人次，疾管署今天(25日) 宣布國內已進入腸病毒流行期，籲民眾提高警覺，除落實洗手個人衛生習慣，家長返家後務必先更衣、以肥皂洗手再抱小孩，降低病毒感染與傳播。

疾管署監測資料顯示，上周(7月16日至7月22日)全國腸病毒門急診就診人次為11,592，較前一周上升5.4%，超越流行警戒值的11,000人次，已進入流行期。

疾管署疫情中心主任劉定萍表示，國內今年已累計6例腸病毒重症，其中3例感染克沙奇A6型、2例伊科病毒5型及1例克沙奇A2型；值得注意的是，今年(2017年)一共檢出26例腸病毒71型輕症個案，顯示社區中持續有容易引發重症的腸病毒71型病毒在活動，家長千萬不能掉以輕心。

疾管署副署長莊人祥指出，今年腸病毒來得晚，加上已經放暑假，目前監測趨勢顯示，短時間內疫情要衝高的可能性不大，至於9月開學後會否出現另一波較大流行，則需密切觀察。莊人祥：『(原音)往年可能4月左右這個閾值就會超過，今年大概晚了3、4個月，其實現在已經放暑假了，疫情繼續往上衝的機率還是有，但可能不會像以前衝的很快，目前要觀察的是在9月開學之，因為春天及夏天這一波沒有流行，可能未來秋天開學之後要特別注意。』

疾管署說，近期鄰近國家的腸病毒疫情也逐漸升溫，包括日本、香港、新加坡、韓國、泰國、中國大陸、澳門等地的疫情均呈上升，日本病例數並高於去年同期。疾管署提醒，腸病毒傳染力極強，呼籲民眾提高警覺，除落實勤洗手等個人衛生習慣外，家長返家後務必先更衣、以肥皂洗手再抱小孩，降低病毒感染與傳播。