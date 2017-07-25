SE二代來臨？傳蘋果8月推後繼機NOWnews今日新聞 (2017-07-25 16:15)
蘋果2016年推出的iPhone SE保留了iPhone 5的4吋螢幕大小，同時裡面的部份硬體裝置卻跟iPhone 6s相同水準，讓偏好小螢幕手機的用戶不須強迫自己購買大螢幕的6s，而現在有消息傳出蘋果打算推出新一代的iPhone SE。
據國外媒體網站《Phone Arena》報導指出，SE是蘋果產品中客戶滿意度中最高的手機，且根據他們自己做的民調顯示，有8成8的民眾希望能看到SE在2017年有硬體上的更新。簡單說就是用戶相當喜歡SE。
且《Phone Arena》引述《iGeneration》報導，表示蘋果將在8月底推出「SE 2代」，而iPhone 8的發布則會推遲至10月，且沒有iPhone 7s和7s Plus的消息。
值得一提的是，雖然硬體規格提升，但是價格卻沒有喊漲，預估32GB版本將會落在399美元，算是iPhone的入門款。
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