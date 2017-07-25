（中央社記者姜遠珍首爾25日專電）韓國觀光公社今天指出，6月訪韓的外國遊客約99.18萬人次，較去年6月減少36.2%，已持續四個月呈減少趨勢，其中，中國大陸遊客為25.49萬人次，較去年6月減少66.4%。



南韓聯合新聞通訊社引述韓國觀光公社的解讀指出，中國大陸禁售來韓團體旅遊產品，導致訪韓陸客已連續四個月大減，今年三、四、五月分別減少40%、66.6%和64.1%。



據報導，受北韓挑釁等因素影響，訪韓的日本遊客已連續三個月減少。東南亞、歐美的訪韓遊客也有所降溫。



不過，南韓赴海外旅遊人次卻不減反增，6月出境人次較去年同月增加18%，今年上半年出境人次則較去年同期增加18.7%，達1262多萬人次。1060725