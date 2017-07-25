禁售赴韓團體遊產品 6月訪韓陸客大減中央社 (2017-07-25 16:12)
（中央社記者姜遠珍首爾25日專電）韓國觀光公社今天指出，6月訪韓的外國遊客約99.18萬人次，較去年6月減少36.2%，已持續四個月呈減少趨勢，其中，中國大陸遊客為25.49萬人次，較去年6月減少66.4%。
南韓聯合新聞通訊社引述韓國觀光公社的解讀指出，中國大陸禁售來韓團體旅遊產品，導致訪韓陸客已連續四個月大減，今年三、四、五月分別減少40%、66.6%和64.1%。
據報導，受北韓挑釁等因素影響，訪韓的日本遊客已連續三個月減少。東南亞、歐美的訪韓遊客也有所降溫。
不過，南韓赴海外旅遊人次卻不減反增，6月出境人次較去年同月增加18%，今年上半年出境人次則較去年同期增加18.7%，達1262多萬人次。1060725
關鍵字：
其他旅遊新聞更多旅遊新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【SEIKO 精工】Presage 經典羅馬開芯機械女用腕錶(黑/34mm/
- iNature植維方金盞花保濕潤膚乳液(185ml/瓶，共2瓶)
- Samsonite RED ATOR 時尚休閒後背包(S)(黑)
- DK-6278堅固摔不壞有線二維條碼掃描器/CP值最優機種
- BLUGIRL 米白色珠飾七分袖針織外套
- 【HERMES】APPLE WATCH x HERMES系列42mm手錶(附二條錶帶
- Sleep Quality 大和防蹣抗菌7.5cm雙膠複合式床墊-雙大6尺
- 【TiMISA】愛戀十字星 純鈦鍺項鍊
- Sleepypod 寵物旅者安全胸背帶-紅S
- 【CASIO Baby-G】耀眼亮彩甜心運動休閒腕錶-粉黃(BA-110CA-
普悠瑪新竹路段事故 香山新竹單線通行【中央社】
全台最大吃到飽 林皇宮LV森林百匯【MOOK景點家】
一週氣象 颱風遠離西南氣流引發豪雨【MOOK景點家】
印度女飛行員忘收起落架致客機缺油迫降【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》