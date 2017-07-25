（中央社記者陳政偉台北25日電）行動裝置快速普及，相關充電設備不斷更新，經濟部標準檢驗局修訂手機充電器國家標準CNS 15285，擴大範圍至多種手持式裝置，並納入手機適用的最新USB Type C規格。



行動裝置產品日新月異，因應手機等智慧終端裝置的蓬勃發展，標準檢驗局修訂手機充電器國家標準 CNS15285，並已在7月14日公布，擴大通用充電器可適用的資通訊產品範圍，也新增最新USB Type C的規格，並將充電器待機耗電量大幅下修原本規定的1/10，更增加環保要求。



標準檢驗局表示，這次修訂將通用充電器的適用範圍擴大，除手機以外，也可適用於平板電腦、影音媒體播放器、數位相機、無線耳機等多種手持式裝置，納入USB Type C標準化充電介面，因應快速充電及高速資料傳輸等使用需求，提高通用充電器的可互換性與使用的便利性。



標準檢驗局也說，這次修訂將通用充電器待機功率由原本的0.3W下修至0.03W，大幅降低待機的耗電量，並增加生態環境規範及生態化設計準則，強化低污染、可回收、再利用的要求，提升通用充電器對於節能、環保的效益。



標準檢驗局解釋，通用串列匯流排（USB)是目前資通訊領域通用的產業標準。其中，Type Micro-B為目前手機端常用的規格；Type C為手機端最新的規格，可適用USB 3.1 Gen2規格，頻寬為10 Gbps（每秒百億位元），資料傳輸速度為每秒10 Gbit（每秒1280 MB），最大供電為100W。1060725