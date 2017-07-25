（中央社記者吳欣紜台北25日電）「RE-THINK 重新思考」發起人黃之揚四年來在台灣舉辦超過60場的淨灘活動。他說，淨灘目的不是只為了淨灘，是希望透過淨灘傳達給大眾做好源頭減塑、讓海岸回歸乾淨環境。



黃之揚與外籍友人Daniel Gruber透過臉書成立「RE-THINK 重新思考」粉絲專頁，2013年開始號召民眾一同淨灘，第一年合計舉辦13場淨灘活動，就有超過2000人次參與，四年來已辦超過60場淨灘活動，多達1.3萬人次。



黃之揚說，提到淨灘一般人腦海中大多浮現的是觀光景點，但其實觀光景點都有專人打掃，「沒人打掃的海灘其實沒有一個是乾淨的」，當真正離開觀光景點、離開溫室，看見海岸最真實的樣貌時，「你會知道你必須做點什麼」。



四年多來，黃之揚在海灘上看過各式各樣的垃圾，從日常用品到大型傢俱，應有盡有。其中，還有不少已經被風化、裂解的垃圾混到沙灘中。他說，看到海灘的狀況，總是會忍不住問自己到底做錯了多久。



「RE-THINK 重新思考」也曾接過質疑聲浪，被外人批評淨灘只是一個「你丟我撿」的遊戲、實際應該從教育及法規下手。



黃之揚說，「我們同意也理解」，但如果從民眾認知下手，用言語是沒辦法改變的，「都講幾年了有改變嗎」？黃之揚認為，以往的倡議方式是失敗的，因此應該要用不一樣的方式，「不能否定淨灘的價值」。



慶幸的是，有不少人也因為實際參與淨灘活動而改變，有上班族女性參加後，發現海灘上的垃圾都是生活中高比例出現的東西後，回公司便開始不用免洗筷，她的同事看到她不用也跟著不用，成為一種擴散力。



而在基隆當地也有一個賣海產大哥參加後受啟發，便在自己家鄉成立了一個「動手愛台灣」的組織，自發性認養海灘、淨灘，持續至今。



黃之揚認為，淨灘雖然是一種環保形式，但核心價值還是在更環保的生活型態，回到源頭還是必須做到垃圾減量跟減塑。1060725