（中央社記者吳欣紜台北25日電）「RE-THINK 重新思考」發起人黃之揚在台舉辦逾60場淨灘活動，他坦承一開始對環保並沒有想法，但當他看到外籍友人在台灣撿垃圾、海岸如此髒亂時，「他知道自己該做些什麼」。



黃之揚在高雄服替代役時與美國人葛魯柏（DanielGruber）相識，兩人在2013年時成立「RE-THINK 重新思考」粉絲專頁，在第一年舉辦總計13場淨灘活動，有超過2200人次參與，四年來共辦超過60場，多達1.5萬人次。



在遇到葛魯柏前，黃之揚坦承自己其實對環保沒什麼想法，但當他看到葛魯柏在小琉球撿垃圾時的照片時，卻從心裡升起一股羞愧感，「怎麼是一個外國人來替台灣做這樣的事情」。



黃之揚說，葛魯柏帶他看到兩件事情，第一個是台灣環境其實不如大家所想像，只要不是觀光景點、無人打掃的海灘常常都堆積了許多垃圾，「沒有任何一個是乾淨的」。另一個就是淨灘的核心價值其實是在更環保的生活型態。



受葛魯柏影響，黃之揚也在生活中力行減塑，但他不敢稱自己為環保人，他將自己定位成投射者，將自己從葛魯柏身上所吸收到想法及生活模式，轉化成一般人所可以接受的。



黃之揚也在今年立案成立「社團法人台灣重新思考環境教育協會」，未來不僅要繼續舉辦淨灘活動，還要整合環保店家及商家，扭轉一般人的環保印象。1060725