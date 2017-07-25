記者莊漢昌／台南報導

投入民進黨市長初選的立委黃偉哲，期能以政見取勝，25日特召開記者會提出翻轉溪北4大方略，希能活絡在地產業、增加溪北鄉親的經濟收入與就業機會，並解決溪北邊緣化問題。

黃偉哲指出，台南縣市於民國99年12月25日合併改制為直轄市後，全市人口呈現正成長，7年來總人口數增加13,569人。其中，溪南(不含山區)地區人口增加36964人；但溪北(含山區)地區人口卻減少(流失)23,395人。除少子化因素外，工作機會與收入來源減少，是促使人口往都會區與外縣市流動的主因。他認為要解決鄉區人口流失、溪北邊緣化問題，根本之計應從扶持在地產業發展、增加工作機會和提高經濟所得等方向著手。

因此，黃偉哲提出「翻轉溪北，希望選哲」的4大方略：

1、區域經濟發展策略：規劃北門、新營、曾文及玉井4個策略發展區，每一區域皆以主城區為領頭羊，扶持周邊鄉區的農漁牧產業升級，以增加工作機會，提高經濟收入；同時，應強化核心區塊的公共建設，活絡商圈並改善區內醫療及教育品質，營造友善宜居的環境，以增加人口淨流入。

2、帶狀經濟發展策略：規劃以休閒觀光為主軸的「藍帶17」、以浪漫山海為主軸的「經濟84」、以產業升級為主軸的「傳產台1」。透過串連台17、84、台1三個帶狀經濟發展廊道，以強化漁產、畜牧、農產的在地特色產業鏈，並透過公路運輸系統，統合各項發展策略，如物流中心、倉儲中心、加工、包裝與休閒觀光等，以帶動產業發展。

3、以4大要求來扶助農漁牧產業：台南本為農業大縣，溪北過去產業型態為農漁牧業，這些在地產業都是鄉民的經濟命脈。希望引進專業團隊，強化生產、加工與銷售效能。以產業要升級、供需要管控、通路要多元、品質要監控的4大要求，來推動大台南農產品標章，以提高農民收益。此外，產業升級過程也將強化新農投入、營造富麗農村新樣貌，藉由多管齊下的策略，重新燃起新農人對在地產業的熱情，以解決農村人口流失問題。

4、用便捷的交通路網縫合城鄉差距：溪北腹地廣大，藉由公車捷運化、台鐵捷運化、轉運站開發、彈性運輸、票證及先進運輸系統整合之軟硬體改善，打造幸福交通。我們相信人潮即錢潮，而便利的交通可帶來人潮。透過便捷的交通網絡，營造溪北30分鐘生活圈，不僅可縮短來往城鄉差距，也可活絡各區域的發展。