記者陳寶印／桃園報導

為了讓大溪唯一的中山老街也能和與和平老街齊名，大溪老城區形象商圈發展協會二十五日特別舉行記者會，要在七月二十九和三十日兩天在大溪老城區內，也就是中山老街一帶，舉辦首次的【2017大溪巴洛克生活節】，當天在老城區凡蓋滿五個尋寶活動戳章，即可兌換太溪老街巴洛克限量束口背包，另外在五家不同店蓋滿五個戮章，也可領取象徵平安的關聖帝君一元發財金，和摸彩卷一張，歡迎至大溪感受巴洛式的古風。

二十五日的記者會是於上午十時在大溪中山老街的老城區形象商圈前進行，由老城區發展形象商圈發展協會理事長林興和主持，包括區長黃睿松、市議員李柏坊、立委趙正宇服務處助理張建煃、市議員楊朝偉助理楊金迪、陳治文主任伍坤金、興福社區發展協會理事長郭明雄及民眾等一百多人與會，場面熱烈。

林興和表示，二十九和三十日的大溪巴洛克生活節，為了讓中山老街也能與僅一百公尺之隔的和平老街同樣吸引遊客駐足，特別在市府經發局的指導之下，特別在中山老街辦理首次的大溪巴洛克節，希望打響中山老街的知名度，而二十九和三十日兩天也將邀請如歐洲藝穗節般精湛表演的街頭藝人進行互動展演。此外，更有赴澳歸國的街頭藝人團隊，為民眾帶來造型氣球、小丑互動、行動雕像、奇幻泡泡秀、薩克斯風樂曲演繹等活動，增添大溪獨特賦有的巴洛克式異國風情韻味。讓人彷若置身在歐洲大街般，享受悠閒自得的假日午後。

另外，為了達到親子活動的目的，主辦單位也以集章、直播摸彩等豐富活動，來吸引親子共同來參加。讓親子一同在老街區中一塊集章尋寶，以提供家長們在暑假中能攜帶孩子一塊參與，寓教於樂的優質活動選擇。

此次的集章活動共分為兩個項目:一為只要在大溪老街特色的五個地點，也就是是中正公園內溜滑梯、運動公園尾端、涼亭處、運動公園入口及中山路古井等五處蓋滿戮章，即可至中山路三之一號的大溪老城區形象商圈發展協會兌換大溪老街巴洛克限量束口背包一個，送完為止。另外，凡在老城區內集滿五家不同店家活動戳章，也可至大溪普濟堂兌換關聖帝君限量象徵一元復始的一元發財金一份及摸彩卷一張，同樣也是送完為金，至於摸彩方式，七月三十日下午五時將在形象商圈發展協會辦公室現場直播抽出，得獎名單將公布在大溪巴洛克生活節的粉絲專頁上。獎品則會直接寄給得獎者。