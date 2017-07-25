記者林重鎣／台中報導

台中市大雅區文雅樂樂隊三十多位爺爺奶奶，仿效時下年輕人最流行的快閃，廿五日在高鐵台中站上演一段精采的快閃舞蹈秀！配合2018年即將到來的「台中世界花卉博覽會」，長輩們特別穿著自己親手打造的服飾，邊跳邊唱大家耳熟能詳的「夜來香」，他們的熱情活力頓時感染現場駐足觀賞的旅客，眾人紛紛獻上熱烈的掌聲。

文雅社區發展協會理事長劉亦銘表示，這群長輩來自台中市大雅區文雅社區照顧關懷站，為鼓勵長輩走出家門參與社區活動並期望藉由舞蹈運動延緩老化，三年前特別成立樂齡舞蹈班，取名為「文雅樂樂隊」，以往多數只安排於社區成果表演，今年為讓長輩從表演過程增加參與感和提昇自信心，特別安排在高鐵快閃演出。

劉理事長說，為了此次表演，長輩與志工們發揮巧思，配合表演歌曲「夜來香」，運用日常生活素材如塑膠繩，親手製作成裙子及花卉等裝飾品，令大家感受到長輩們的用心。儘管每位長輩年齡都已超過65歲，但展現出來的健康活力可不輸年輕人，一口氣跳完「夜來香」後，不但臉不紅氣不喘，還中氣十足大聲呼喊文雅樂樂隊的口號，贏得現場旅客熱情的掌聲。不少爺爺奶奶會後表示，生平第一次來到高鐵台中站，更是第一次在這麼多人面前快閃表演及跳舞，相當有趣及開心。

高鐵台中站長蕭維中表示，為營造車站成為兼具人文與藝術氛圍的公共空間，台灣高鐵公司一直致力安排藝文及公益團體至車站大廳演出，希望帶給往來車站旅客「藝術零距離」的驚喜與感動外，也期盼藉由此次快閃表演，喚起社會大眾對於高齡化社會之關注，並鼓勵家中長輩走出家門，參與社區活動，促進身心健康，傳遞不老精神。