不得提供塑膠袋行業增多 南市增設「袋袋相傳」供應點台灣好新聞報 (2017-07-25 14:23)
記者莊漢昌／台南報導
環保署擴大管制使用購物塑膠袋，預告將藥局、藥粧店等7大類納入「不得免費提供」行業列管。臺南市政府環保局協助業者提早適應新規定，已增設14處「袋袋相傳」幸運環保購物袋免費取用點，歡迎民眾多加利用，並將可用的購物袋拿到取用點回收，供有需求的民眾重覆使用。
環保局指出，即將納入管制的7大行業有藥局及藥粧店、醫療器材行、家電攝影資訊及通訊設備零售業、書籍及文具零售業、洗衣店、飲料店、西點麵包店。
環保局說，該局推動不得免費提供塑膠袋規定，自105年推出「袋袋相傳 大臺南幸運一二三」政策，即每週星期一回收環保袋，每週二次不嫌多，布袋、紙袋、塑膠袋三袋相傳，建立便利循環使用購物袋機制。已在百貨公司、量販店、超市等賣場設置14處幸運環保購物袋取用櫃，供有需求的民眾免費取用購物袋。
今年因應即將擴大管制的對象，環保局已在1家3C家電量販店、6家書籍及文具零售業、4家量販店、2家藥局及環保局東一辦公室等14處增設幸運環保購物袋取用櫃，全市取用點已增至28處，迄今已回收2萬4千多個購物袋，供民眾索取1萬6000多個，購物袋重約710公斤，推算已減少1.46公噸碳排放量。
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