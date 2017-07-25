新北培訓電商產業人才 攜手衝刺國際市場搶攻全球商機台灣好新聞報 (2017-07-25 15:47)
記者黃村杉／新北報導
經發局長張峯源25日於市政會議說明本市跨境貿易，以及電商產業發展相關策略，指將透過「產業整備」及「商機鏈結」2大策略，帶領新北企業攜手衝刺國際市場，e起力拼全球商機！預計將有效提升新北市目前約267億美元的出口實績，並推升新北跨境電商交易額由105年約21.6億元，躍升至109年約54億元，5年內達2.5倍成長。
副市長葉惠青除肯定經發局對於電商產業人才培訓，以及創業基地建構等相關規劃，並建議發展策略應包含：協助中小企業走向跨境電商經營，讓傳統產業打入國際市場；扶植電商產業發展，強化實體商品品質和產業鏈；善用台北港轉運優勢，擴展兩岸及跨國貿易等3大方向，協助本市業者拓銷市場。
張峯源強調，電子商務已是全球經濟發展趨勢，2020年全球電子商務市場規模將由2015年的1.5兆美元提升至4.1兆美元，發展潛力相當可觀。而新北市本身具備的完整電商產業生態優勢，未來將鎖定中國大陸、香港、美國及東協等市場，全力帶領境內企業，應用電子商務新通路及發展創新服務，攜手搶攻全球商機。
經發局表示，新北貿易跨境全球涵蓋「產業整備」及「商機鏈結」2大策略，及「精產品、組群體、引採購、擴市場、推電商」5大作法。除延續過去出口拓銷、擴大採購的基礎外，更以「推電商」做為「商機鏈結」的主軸，從合作對象媒合、通路拓展、人才培育、服務開發到新創培育等，展開全方位電子商務輔導措施。
另規劃與國際大廠合作，提供系統開發平台及軟體優惠方案，鼓勵新北企業運用並創建獨特的電商服務，更將籌設新北電商新創基地，以「招募甄選、獎勵引資、進軍國際」的電商青創三重奏輔導機制，協助新創企業發展創新電子商務服務，帶動新北企業迎向全球商機。
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