衣，是愛的標誌 立心立願立典範



(中央社訊息服務20170725 15:39:08)在板橋靜思堂舉辦的「國際大愛，心蓮滿人間祈福音樂會」 (7/4)，慈濟志工分工合作為愛祈福，為敘利亞難民祈禱，更為世界祈福。



誠如靜思語所言：「團體的美來自於個人之美。」莊嚴的音樂會上人人雙手合十，為天下苦難蒼生誠心祈福，整齊服儀更呈現出對苦難蒼生的尊重，看到身穿警衣的慈警隊、藝聯會，藝人朋友們穿著傳薪服飾以及演繹人員所穿環保功夫裝、以及上頭寫有「幸福希望」T-SHIRT。



大愛感恩科技不只是一件環保衣服，是把對地球疼惜的心穿身上，更也是為天下苦難蒼生付出一份愛心的「心品」－衣，是愛的標誌。



從在最前線的「慈悲科技」、在音樂會上的「傳薪服飾」、生活上的「修賢服飾」等系列，都把愛護地球的心穿身上，因為大愛而成的這份環保「心品」，背後環保菩薩的惜福，要讓大家知道，大愛感恩科技以愛為寶，豎立典範，愛護地球大愛感恩科技一直都在。



訊息來源：大愛感恩科技股份有限公司



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