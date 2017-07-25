2017南大繆斯流行音樂營 熱情開幕



(中央社訊息服務20170725 15:37:07)為培育南臺灣流行音樂人才，提供喜愛流行音樂者一個專業的學習平台，國立臺南大學藝術學院及音樂學系邀請日本流行音樂界三位名師，於今起至28日舉辦「2017盛夏城市–南大繆斯流行音樂營」，吸引84名學員報名參加，共譜夏日流行樂章。



音樂營開設「流行音樂產業之企劃與分析」、「流行音樂作曲理論」以及「流行音樂鋼琴演奏技巧」等三種專業課程。「流行音樂產業之企劃與分析」課程，由山下拓也老師授課，以日本流行音樂產業為主軸，讓學員認識流行音樂產業與其工作內容。「流行音樂作曲理論」課程，由中野正男老師授課，中野老師曾與許多知名歌手合作，身兼作曲家、編曲家、製作人、演奏家、講師等不同身分，活躍於日本流行音樂界，其將帶領學員了解樂曲中的和聲進行及分析，並藉由鍵盤即興，使學員學習到更多流行音樂與爵士樂相關的演奏技巧，讓演奏更具專業力。「流行音樂鋼琴演奏技巧」課程，由中村浩之老師授課，讓大家了解Pops、Rock 及Jazz等不同形態音樂之和聲理論，使旋律上的和絃配置和音階應用達到更高層次的表現，豐富自創樂曲的技術，在即興演奏和創作當中能靈活自如，讓學員感受到不同以往的音樂體驗。



南大黃宗顯校長於今天開幕式，頒贈感謝狀感謝三位老師特地遠從日本至南大，將豐富的流行音樂資訊帶給臺灣學子，同時也期許學員能夠吸收課程內容，將其轉化為豐沛自我音樂創作的能量。音樂學系楊美娜主任表示，南大今年首次辦理流行音樂營活動，報名踴躍，顯見大家對流行音樂之喜愛，未來若有機會，將持續辦理相關活動，以培力在地音樂人才。



訊息來源：國立台南大學



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