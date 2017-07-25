臺東縣政府今天與甲尚科技合作簽約 動畫行銷台東



(中央社訊息服務20170725 15:36:18)臺東縣政府為培養未來動畫產業人才，與國立屏東大學及甲尚科技合作，於今(25)日由教育處處長劉鎮寧和甲尚公司董事長王宏洋簽訂「合作備忘錄」，授權台東縣包括寶桑國小等10所國中小使用動畫軟體，可將圖像與影音結合繪製成動畫，讓偏鄉孩子也能接觸新科技，將在地故事及人文特色，透過資訊向外行銷。 簽約儀式於上午10點20分在縣府教育處大廳辦理，參與試辦的寶桑、復興、臺d等國小及寶桑、初鹿、池上、大武、桃源、綠島等國中學校校長或代表在場觀禮，教育處長劉鎮寧表示，台東縣是繼新竹縣、屏東縣之後，第3個與甲尚科技簽約的縣市，提供教案、培訓在地種子教師，未來將與屏東大學進行產官學合作，指導小朋友使用軟體，台東縣是全國首先在初鹿國中試辦程式語言設計實驗，下學年度關山國小也將加入，108學年度則將建構小一到九年級程式語言設計的課程。8月17、18日將辦種子教師研習，除了將視辦的10所國中小外，也歡迎全縣有興趣的老師參加、共同推廣，有興趣參與計畫的學校也可望再納入補助。 甲尚科技董事長王宏洋指出，早年製作動畫很困難，這套軟體編輯採用「積木式堆疊」方式，讓小朋友易於學習，更能深入基礎教育，而目前贊助經費約為200萬元，也希望未來能夠將在地的故事或特色，運用科技軟體方式，將繪本轉為動畫，讓更多人看到台東。 縣府教育處說，此一簽訂「合作備忘錄」，簽約內容主要為甲尚科技公司提供動畫軟體「CrazyTalk Animator PRO 版本軟體暨內容素材庫 New Essential Content Library Vol.1」，授權給臺東縣10所學校各35臺電腦為期半年使用，該軟體使用簡便，可將圖像與影音結合繪製成動畫，小學生也能輕鬆上手。 未來除了由甲尚科技提供教案與業界師資訓練本縣種子教師，屏東大學也將提供服務團隊至各校協助動畫故事的產出，另外縣政府教育處亦規劃辦理全縣國中小2D 動畫競賽，盼透過動畫教學培養各級學校動畫文創人才，希望結合產、官、學力量，讓臺東孩子未來有機會投入科技文創產業，也期望透過動畫創意教育，挖掘在地故事與人文特色，行銷臺東之美。



訊息來源：台東縣政府



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