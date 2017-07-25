國防部今天(25號)表示，今天上午中共一架轟6轟炸機，在進行完內陸飛行訓練後，沿海峽中線以西，由南向北飛返原駐地，國軍都能全程掌握共機動態，並派出戰機升空警戒與監控。



國防部表示，近期中共機艦頻繁執行跨區遠海長訓，航線變化多樣，採循台灣海峽中線以西，或經由宮古水道等公海航行，未來可能成為常態活動，國軍將嚴守防空識別區周邊的海、空域監控，護衛我海疆與空域安全，如有特殊狀況，國防部將適時公布，請國人安心。



