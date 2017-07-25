（中央社記者鍾榮峰25日電）到科技展參觀有時如進入寶山一般，新品琳瑯滿目，仔細觀察有時會看到令人驚豔的新應用，等待你發掘及挖寶。



例如平板電腦就有令人驚奇的新花樣。你可以用具備壓力感應的墨水數位筆，在一般紙張書寫或是畫圖，透過數位板可即時傳送到iPad顯示在螢幕上。



iPad上的筆跡和線條粗細，就像是你在紙上書寫圖畫一般清晰。書寫畫完後，還可以透過電郵傳送出去。



這個技術是由台灣廠商所開發出來的，這個數位筆記本藉由具有壓力感應、免電池且具有墨水的數位筆，將你所有書寫或繪製於紙張上的筆跡，透過藍牙即時傳送到iPad或是Windows電腦。



還有一款看似平凡的條狀物，其實具有相當酷炫的科技內容。



一般筆記型電腦螢幕沒有觸控功能，不過你只要在筆電螢幕下方貼上這個條狀物，插上USB，筆電螢幕馬上就可以具備觸控功能。



令人驚豔的是，把條狀物拆卸下來放在螢幕前，用手在空中滑動，筆電螢幕竟然也可以隨手勢滑動。



把條狀物貼在筆電螢幕下方，你也可以用手指或美術筆在螢幕上透過條狀物所提供的觸控功能進一步作畫。



若把條狀物拆卸下來，筆電又回復到原本不具備觸控功能的狀態。



這項產品由瑞典設計，重量只有55公克，USB隨插即用，不用安裝驅動程式，採用磁力可拆卸設計，能夠支援13.3吋、14吋及15.6吋的Windows版筆記型電腦，以及13吋的MacBook Air筆記型電腦。



下次若有機會再到科技展逛逛，也不妨花點時間找找看，或許也可以發掘更令人耳目一新的科技應用。1060725