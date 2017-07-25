作者：余宗翰

根據《蘋果日報》，昨日(7/24)兒童福利聯盟抽樣檢查熱門直播平台如「MEME」、「浪live」和「Live.me」。發現最近前50名有公佈年齡的直播主中，18歲以下的佔兩成，最小11歲。兒盟表示，雖然平台的服務條款中有規定13歲以上才能使用，且未成年人應徵詢父母同意；然而實際註冊卻無任何詢問年齡的機制，條款形同虛設。

情色內容難以管制

根據《自由時報》，知名網路紅人陳沂表示，有朋友在直播中加入引人遐想的情色互動，每天與網友聊8小時，最高一個月可賺進台幣300萬。

其實淫穢的內容是全球直播平台都面臨到的深刻問題。去年直播App百家爭鳴，在高強度的競爭壓力下，有些直播平台對加入情色互動的直播主睜一隻眼閉一隻眼，以利平台的討論度與人氣。另一方面，為了與其他賣色的直播主競爭，部份女網紅不斷突破尺度，上演限制級的內容，引發爭議。更嚴重的問題是，有些直播主會應觀眾要求透露自己的個資，包括攸關安全的住家地址。

雖然政府不斷關注直播平台經營者，例如創辦「17直播」的知名藝人黃立成就曾因為平台上出現裸露畫面被警方約談。然而，即便業者有心要管，管制成本恐怕不是他們所能負擔的，畢竟業者須雇請眾多監視人員24小時監控，成本龐大。即便是臉書也難以杜絕直播引來的亂象，臉書直播殺人、性愛的新聞早已不新奇。臉書未來的計畫是發展能夠判斷何為不妥內容的AI監視系統，但臉書的資源不是一般直播業者可比的。

另外，政府管制國內直播平台時常引起業者不滿，認為政府欺負自己人，對臉書這個最大的平台反而無所適從。

NCC也無能為力

根據《風傳媒》專文，目前NCC（國家通訊傳播委員會）管控的範圍為電視和廣播，網路直播所創造的新媒體不在NCC的管轄範圍內，因此直播中出現裸露、暴力、侵權等行為民眾向NCC檢舉是沒用的。

發展實名制？

說到直播亂象，中國絕對是走在台灣前頭的，更加紛亂。為了管制，中國去年推出實名制以打擊不肖份子，把違反規定的直播主列入黑名單，使之無法重新註冊新帳號。雖然雷厲風行之下有一定的遏止效果，然而這種發展黑名單的政策難免會有違反言論、創作自由的嫌疑。最好的例子是號稱「2016年中國第一網紅」的Papi醬。Papi醬的作品中不乏「X你媽」等髒話，因而遭到中國廣電總局勒令將其視頻全數下架，要求重新申請上線。「Papi事件」當時引起海內外眾多的注意與批評。

同樣的管制手法在台灣可能難以實行。即便是相對自治的臉書，遭到檢舉而被封鎖的使用者往往會質疑臉書的公正性。若台灣如中國一般列出黑名單、打擊特定直播主，可以想見會有眾多質疑的聲音。目前台灣政府唯有或軟或硬地敦促直播業者自我管制。

(圖片取自flickr)