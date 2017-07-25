沙漠玫瑰太美遭竊 林內警調監視器逮人NOWnews今日新聞 (2017-07-25 15:32)
林內鄉民眾日前發現屋前盆栽遭竊，林內分駐所員警獲報後，根據監視器畫面循線查獲一名女性竊嫌，順利將失竊盆栽找回，失主見警方即時將心愛的盆栽找回，不斷表示謝意。
警方依被害人提供之監視器畫面時間，過濾路口監視器，鎖定一部涉重嫌的重機車，立即前往車主住處查察，蔡嫌見警當場坦承因見盆栽漂亮，一時起貪念順手竊取，並帶警方至藏匿處取出盆栽。偵訊後依竊盜罪嫌函送雲林地檢署偵辦。
黃姓被害人表示，遭竊之沙漠玫瑰盆栽已種植十多年了、有深厚的感情，警方能在第一時間找回失竊盆栽，辦案效率神速，不斷向警方致謝。
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