警方從監視器畫面循線查獲一名女性竊嫌，將失竊盆栽找回，失主見警方即時將心愛的盆栽找回，不斷表示謝意。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2017.07.24）

林內鄉民眾日前發現屋前盆栽遭竊，林內分駐所員警獲報後，根據監視器畫面循線查獲一名女性竊嫌，順利將失竊盆栽找回，失主見警方即時將心愛的盆栽找回，不斷表示謝意。

警方依被害人提供之監視器畫面時間，過濾路口監視器，鎖定一部涉重嫌的重機車，立即前往車主住處查察，蔡嫌見警當場坦承因見盆栽漂亮，一時起貪念順手竊取，並帶警方至藏匿處取出盆栽。偵訊後依竊盜罪嫌函送雲林地檢署偵辦。

黃姓被害人表示，遭竊之沙漠玫瑰盆栽已種植十多年了、有深厚的感情，警方能在第一時間找回失竊盆栽，辦案效率神速，不斷向警方致謝。