越籍配偶和丈夫友人通姦 法官同情判緩刑NOWnews今日新聞 (2017-07-25 15:32)
高雄一名越南籍阮姓女子2003年和楊姓男子結婚，不料遠嫁來台後竟遭丈夫暴力相向，阮女不堪長期家暴，2014年離家投靠楊男的許姓友人，2人因日久生情發生婚外情，並生下1子1女。楊男得知後對2人提告，但法官了解全案後同情阮女遭遇，今（25）日依通姦、相姦罪判2人5個月徒刑，而阮女則獲緩刑2年，可上訴。
據《蘋果日報》報導，阮女和楊男結婚後，楊男屢屢對她家暴，且未給予阮女任何經濟支持，阮女因不堪長期遭楊男暴力相向，2014年3月離家投靠許男，而許男也在明知阮女有婚姻關係的情況下，和阮女通姦，並在2014年至2016年間，先後生下1子1女。而楊男在得知阮女產下女兒後進行親子鑑定，確認女兒並非和他所生，控阮女、許男涉嫌妨害婚姻罪。
全案由高雄地方法院審理，法官認為，阮女和許男分別涉違背夫妻關係及破壞家庭和諧，依通姦、相姦罪，但2人皆坦承犯行，且阮女遭遇令人同情，因此判2人各有期徒刑5月，均得易科罰金，另宣告阮女緩刑2年，可再上訴；而楊男過去對阮女家暴，則被依家暴傷害罪判刑確定。
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