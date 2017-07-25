購遊戲點數才可與網友見面 常見詐騙又一樁NOWnews今日新聞 (2017-07-25 15:44)
台南市警第一分局東門派出所，於23日深夜，接獲台南市東區頂好超商店員報案，稱店內有一位年輕男子購買大量遊戲點數（價值新台幣5000元）。機警的李姓店員察覺有異，心想可能為詐騙一事，為防止詐騙案件發生，故立即報警處理。
派出所巡邏警員陳俊成、倪鼎民及實習生曾文成等3人，在接獲通知後，隨即趕到現場了解。據劉男（23歲）表示，係因在網路交友網站結識一名女性朋友並相約見面，但對方卻以購買遊戲點數並告知認證碼為條件，在確認條件履行後，方可應允見面；劉男為了要與對方見面，進而配合要求前往購買遊戲點數。
經耐心勸說，並告知此為網路詐騙常用手法，最終成功攔阻劉男購買點數、免於受詐騙。
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