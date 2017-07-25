安南區新寮鎮安宮擲杯選出五大主會。 （圖／鎮安宮提供，2017.07.25）

台南市安南區新寮鎮安宮適逢12年一科祈安清醮，接受信眾們登記主會代表，奉鎮安宮天上聖母指示，21日擲筊選出丁酉年祈安清醮五大主會，並擇定祈安清醮科儀日期。登記信眾在新寮鎮安宮天上聖母爐前擲筊，最多聖筊者膺選，大主會、主醮、主壇皆以三筊膺選、三官首一筊膺選，唯獨以普度好兄弟為主的主普以4筊膺選，數字巧合令在地鄉親嘖嘖稱奇。

新寮鎮安宮董事長鄭炎煌指出，新寮鎮安宮天上聖母是祖先自泉州奉請來台，是安南區少數原鄉媽祖廟，新寮鎮安宮自咸豐元年築公厝奉祀，民國18年建廟竣工，建醮活動自何年開始已不可考，但鄭炎煌表示，自孩提時代每逢酉年必定舉行建醮活動，鎮安宮建醮活動已成為安南區地方重要民俗文化活動之一。

21日鄭炎煌、總幹事黃麗招、鎮安宮全體董事會成員及登記參與主會卜選信眾代表於新寮鎮安宮集合，參加今年祈安建醮五大主會卜選大典，分別為大主會、主醮、主壇、主普、三官首，分五回擲筊卜選，以最多聖筊者膺選，結果由「大主會」黃天雄、「主醮」黃榮利、「主壇」郭進興、「主普」林玉堂、「三官首」許三忠卜選膺選。

鄭炎煌表示，新寮鎮安宮12年一科祈安清醮，籌備活動已如火如荼展開，新寮金獅陣也於日前開館操練，地方鄉親全力支持參與，力求本次清醮大典活動圓滿成功。新寮鎮安宮董事會誠摯邀請市民鄉親參與本次丁酉年祈安清醮大典，時間自12月開始，活動豐富多元，歡迎市民前往感受新寮特有在地鄉土民俗文化。