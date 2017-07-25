曾獲新北市特優里長表揚的五股區成泰里長潘明宏，雖非農家的世代，但推廣地方農產品卻不遺餘力。（圖／記者陳志仁攝，2017.07.25）

夏日吃筍最消暑，清甜涼筍盡在新北市！五股區成泰里「旗竿湖社區」出產的「御竹筍」遠近馳名，3千坪筍園坐落御史坑，每年產量逾2萬斤，好品質獲國宴、米其林餐廳的青睞，都被選為料理的食材。

擔任五股區成泰里長11年的潘明宏，積極協助推廣地方的農作，民國 99年在五股區農業旅遊發展協會總幹事楊海塗的號召下，齊力帶領農民投入農村再生計畫，從整合農民力量做起，逐步改良傳統農作的技術，以有機方式栽培精緻安全、無毒的綠竹筍；此外，社區陸續成立「旗竿湖農場」、「綠竹社區產業合作社」的銷售平台，提供農民智慧化的產銷服務及把關品質，提高農產品的價值。

潘明宏指出，農民辛苦種植的竹筍，不必拿到市場喊價、忍受中盤商剝削，即可將現採的竹筍直送農場，以第一手的價格販售，並貼心提供料理服務，遊客可現場品嘗新鮮筍滋味，另賣相不佳、較無經濟效益的下筍也不浪費，合作社以高價向農民收購，研發休閒食品及筍乾真空包增加收益，並將部分營收回饋社區；希望藉由農產品的推廣及文化傳承，間接帶動社區的經濟發展。

五股區公所說，御竹筍生長在坑谷地形、日照充足的沙質土壤上，造就竹筍細緻多汁、甜度高，廣獲市場好評；位於觀音山國家公園的「旗竿湖社區」，也肩負文化傳承的使命，定期辦理生態導覽的活動，每年4月及9月分別是「螢火蟲季」及「獨角仙季」，志工免費提供導覽的服務，7月「竹筍季」更安排遊客採竹筍、嘗筍香，成為親子假日親近大自然的首選，更是學校戶外教學的熱門景點。

新北市政府民政局地方行政科長陳炳仲認為，曾獲新北市特優里長表揚的潘明宏，雖非農家的世代，但推廣地方農產品卻不遺餘力，不僅解決筍農有筍無價、無市的痛苦，也帶動青年返鄉務農的熱潮；目前五股區成泰里的筍農超過百位，以青壯年佔多數，年齡介於30至50歲，也為農業帶來創新思維。