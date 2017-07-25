



【旅遊經 洪書瑱報導】



今(2017)年的雙十國慶落在星期二，且有四天長期，許多聰明的上班族，可能會利用特休假，再利用中秋假期及特休等休假方式，如請二天休成為七天連假，或是請四變成十天連續假期，讓自己好好放個假或是出遊充個電！

現在不僅是民間業者看準這波商機，連關島觀光局也看到此波觀光旅遊的浪潮，關島觀光局表示，針對雙十連假，遊關島旅遊是最佳時機，除了抓緊假期搭乘華航周五、周六出發的航班來輕鬆遊關島，針對剛入社會的新鮮人或是不想動用年假的上班族，關島觀光局則推薦芬達旅遊6天4夜的「免請假」包機，不但完美利用四天連假，關島觀光局更特別祭出一系列好禮相迎，包括充滿查莫洛風情的機場迎賓儀式與人人都有的關島專屬福袋，抵達當晚關島觀光局還將招待一頓歡迎晚餐！

旅遊業者表示，推出雙十連假免請假的關島「包機」專案，10/6 下班後前往搭機，10/11 早上回到台灣可準時進辦公室打卡，完整四天享受關島假期，不需多請任何一天假就可成行！利用這個長假期，可以幫自己規劃高空跳傘的挑戰或者嘗試體驗潛水，若喜歡歷史文化之旅，推薦可到亞迦納地區進行歷史漫步，當然，喜歡血拼的民眾，也別錯過全島免稅的關島，來滿足購買慾望的同時又能大大省下荷包！當然喜歡享受放空感受海闊天地的民眾，許多飯店都有專屬沙灘能發呆看海。



※.關島集合了海、陸、空旅遊──









拉堤石公園

目前包機活動已開始進行報名，越早報名還可享有早鳥價。前往關島當地可體驗多元活活動，包含各式水上活動如潛水、浮潛、賞鯨等、查莫洛文化、高爾夫、並可享受美式購物中心以及免稅精品商店採購樂趣。