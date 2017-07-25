【旅遊經 吳東峻報導】

對於泰國旅遊市場的現況與展望，泰國國家旅遊局東南亞司司長蘭娟表示，今年第一季，到泰國觀光的外國遊客飆升至920萬人次，預計全年遊客將高達3,400萬人次，而來自台灣的旅客人數也顯著提升，今年也會超過55萬人次。

台灣遊客在泰國旅行的停留時間多為6～7天，平均消費金額新台幣40,749元，是泰觀局極為重視的市場之一。今年泰國旅遊主題將以親子旅遊、運動、婚紗攝影旅遊、海島水上活動、在地文化體驗等主題，提供更多元的旅行商品，遊客能在泰國獲得更好的旅行體驗選項。至於到今年八月底截止給台灣的免簽證費優惠，也不排除有繼續實施的可能，希望台灣遊客多多到泰國觀光，感受 「Amazing Thailand」的無窮魅力。

走訪清邁、南邦及清萊等三個府，將泰北最具特色的大象學校、泰式按摩、泰式美食，特色廟宇、少數民族村莊、湄公河金三角流域等全部走一遍，讓旅客 更深入瞭解泰北旅遊。



清邁雙龍寺

位於清邁素帖山半山腰的Wat Phra Doi Suthep素帖寺又稱雙龍寺，從清邁市區出發大約40分鐘車程，素帖山風景優美視野極佳，可遠眺清邁風景。從停車場可選搭電梯或走309階梯上山，大多數的遊客都是電梯上、步行下，這樣比較輕鬆又不會錯過雙龍寺階梯的2條巨龍。雙龍寺以金碧輝煌的大金塔聞名，裡面供奉釋迦牟尼佛的真身舍利，終年香火鼎盛，許多信眾遠道而來虔誠禮佛。泰國的寺廟有生肖之分，雙龍寺是屬羊的廟宇，如果生肖屬羊就非常適合來這裡參拜。



清邁夜市

許多人來到清邁最喜歡的活動就是逛夜市，清邁除了常態的夜市街還有週六、週日2個比較大的夜市，週六夜市位於古城外邊，是一條長達1.5公里的大街，裡面還有一個貴氣逼人的銀廟可以順遊；規模最大的週日夜市是在老城區內封街舉行，一共有上千個攤位保證逛到眼花撩亂。在夜市裡有許多地方小吃、泰北手工藝品、南洋水果還有少數民族傳統服裝展售，不管是吃的、用的或穿的應有盡有，商品極具泰國特色，價位也很便宜，來到清邁一定不能錯過。



南邦大象保育中心

1993年泰國政府在距 離清邁1個多小時車程的南邦，成立大象保育中心，這是目前唯一的國營大象保育中心，收養了超過70頭大象，其中包括傷殘、生病及年老的大象，還開設了泰國首家大象醫院為牠們治療。這個保育中心雖然也有大象表演、騎大象體驗，卻與其他營利的大象學校完全不同，遊客來到這裡可以深入瞭解泰國與大象的歷史淵源，更能透過解說，瞭解如何保護大象、為牠們提供更好的環境，非 常適合親子旅遊。



南邦馬車體驗

南邦又稱為「公雞城」在市區可見許多公雞彩繪，街上也販售有許多公雞彩繪的陶器製品。南邦早期曾被英國殖民，同時也是緬甸、泰北最重要的柚木交易中心，街上有英倫風格建築也有緬甸傳統房屋，走在街上充滿異國風情。到南邦旅遊最輕鬆的方式就是搭乘馬車市區觀光，南邦是現今泰國唯一使用傳統馬車當作交通工具的城市，坐在馬車上耳中響起的是節奏輕快的馬蹄聲，跟隨車伕走訪南邦貴族高腳屋，點一份南邦米香下午茶，慵懶的午後很悠閒。



清萊白廟

龍坤藝術廟位於泰北清萊，因為整間 寺廟顏色雪白又稱為白廟。白廟由泰國著名藝術家Chalermchai Kositpipat設計，是清萊地區最受歡迎的廟宇，佔地遼闊的白廟一直持續建設中，每次到訪都有不同的景象。白廟不同於泰國傳統的寺廟，以純白做底，銀鏡鑲邊，反射出奪目的光芒，象徵著佛陀的純潔和佛的智慧照耀著全宇宙，入口處的水池為地獄造景，穿過拱橋可達正殿，象徵離開地獄直達天堂。除了純白建築，金碧輝煌的廁所也非常出名，是旅遊白廟「必上」的知名景點。



清萊辛哈公園

位於清萊白廟附近的辛哈公園又稱為聖獅公園，從入園處就能見到屹立草原上的金色巨獅。辛哈公園佔地超過600公頃，是聖獅酒商在20年前為了回饋清萊，推動地方發展而設立的農場公園，除了修剪整齊的茶園之外，還設有花田、果園及人工湖等景觀設施，也養了一些可愛動物供遊客參觀。來到這裡可以租自行車或搭乘遊園車參觀園區，車上還有解說員沿途解說。每年2月這裡也會舉辦熱氣球節，來自世界各國的熱氣球好手齊聚一 堂，是園區最熱門的活動。





攝影／吳東峻