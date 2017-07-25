南華大學深耕創新教學翻轉學習 再獲教育部補助2千萬



(中央社訊息服務20170725 14:59:17)少子化浪潮來襲，各大學無不積極因應以獲得各界認同，南華大學近年來，辦學成效獲得各界肯定，日前更以深耕創新教學獲得教育部「106年教學創新先導計畫」兩千萬高額補助，將全力推動各項教學創新方案，培育更多優質人才。 南華大學近年來辦學卓越，各方面的績效皆大躍進，根據《遠見》雜誌最新公布的「2017台灣最佳大學排行榜」，該校在「教學面向」排名前20名，較2016年進步15名，在私立大學排名第4名，值得嘉許。此外，該校除了以「生命教育」為特色之外，亦打響了「三好校園」品牌，並協助社區發展，實踐永續理念。 南華大學林聰明校長表示，面對科技高度智慧化環境快速變遷，跨領域及問題解決能力已是未來人才培育之關鍵，教育部為銜接明年高教深耕計畫，今年先行試辦「教學創新先導計畫」，鼓勵各大專校院透過教師教學創新，提升教學品質及改變學習型態，以培育學生具備跨領域學習、問題解決、自主學習、基礎通識及創新創業能力。南華大學為促進學生就業競爭力之提升，這兩年也因應智慧學習，打造e學苑，翻轉學生學習模式，推動各項創新教學，提供師生豐富的數位資源，多元提升數位實力。 南華大學執行教學卓越計畫的陳柏青主任指出，本次獲得「106年教學創新試辦計畫」2千萬高額補助，加上106年度教學卓越計畫共計8千萬，對學校從過去提出的「希望工程」、「飛躍工程」及現今的「品牌工程」培育學生計畫，無異是注入一劑強心針。為了持續推動跨域教學，亦試辦學院實體化，希望能參考美國史丹佛大學創新人才培育模式，加強學生邏輯運算思維，讓學生與教師攜手改變現況、改變社會，讓課程變成創新沃土，校園成為創業搖籃。 通識中心江美英老師表示，南華大學距離故宮南院非常近，佛光山擁有佛陀紀念館等資源，這學期所開設的「藝術史專題」課程，獲得學校補助得以帶領學生走出校園，到各美術館及文史工作者工作室研究，並結合嘉義地區「茶文化」、「書法藝術」及「繪畫藝術」等，讓學生更能了解大學生對社會發展的責任，這是非常好的改變。 南華大學近年來，在林聰明校長帶領下已成功翻轉教育，未來將持推動生命教育與環境永續理念，達成「高教深耕•南華深根」的目標。



訊息來源：南華大學



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