蘋果劇團21週年環保歌舞劇「嬌滴滴與髒兮兮」首創高雄愛河水上記者會



(中央社訊息服務20170725 14:58:32)連續獲得八屆高雄市傑出演藝團隊的蘋果劇團，今日在高雄市愛河太陽能愛之船上舉辦全新製作環保歌舞劇《嬌滴滴與髒兮兮》之首創水上記者會，內容透過水滴寶寶「嬌滴滴」變成「髒兮兮」的過程傳達環境保育的重要性，本劇主題獲得立委管碧玲大力支持，並且捐贈300張演出票券邀請公益團體一同欣賞，高雄市議會議長康裕成也捐贈30張票券，議員吳益政一同熱情響應。



《嬌滴滴與髒兮兮》是蘋果劇團在2017年全新嘗試的小蘋果故事劇場第二部，劇中將水滴擬人化為「嬌滴滴」，因為農藥及廢水的汙染讓「嬌滴滴」變成「髒兮兮」，與森林裡的動物展開一連串精采的故事。蘋果劇團團長方國光表示，希望透過此次的演出讓觀眾從中明白水源污染的原因，很多不經意的行為就會造成環境的破壞，如同劇中的「嬌滴滴」本是純淨大地，卻因為汙染逐漸走向「髒兮兮」，期望帶給親子觀眾最深刻的共鳴與反思。



蘋果劇團本次巡演活動為擴大藝文活動之社會價值，特別與立委管碧玲、高雄市議會議長康裕成、議員吳益政聯合規劃公益贈票，除了給予弱勢孩童們免費欣賞藝文演出的機會之外，也培養藝術鑑賞能力．從戲劇中學習正向的價值觀。受贈單位包含高雄市唇顎裂顱顏協會、高雄市臻愛天使兒少關懷協會、高雄市心智障礙服務協進會、高雄市小港區高松社區發展協會等機構，活動當天由管碧玲立委特助陳姿伊、議員吳益政、大高雄商圈總會林會長進行公開贈票儀式，現場充滿溫馨氣氛。



《嬌滴滴與髒兮兮》邀請到棒球中華啦啦隊知名表演者－劉怡琪擔任舞台劇導演，劇中巧妙運用街舞、芭蕾舞、現代舞、數來寶等多元舞蹈，配合移動式布景、燈光及強烈節奏的音樂，讓人印象深刻、目不轉睛，富有美學與臨場感，形成精彩的視覺饗宴。



蘋果劇團全新製作《嬌滴滴與髒兮兮》全台巡迴倒數熱賣中，本周六在桃園光影文化館、最終站8月4至6日在高雄駁二正港小劇場，演出檔期及購票方式請洽兩廳院售票系統或7-11i-bon、萊爾富Life-ET、全家FamiPort購買，亦可電洽蘋果劇團票務：（07）322-5366分機12。



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