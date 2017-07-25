英語話廉政 圓滿落幕中央社 (2017-07-25 14:58)
英語話廉政 圓滿落幕
(中央社訊息服務20170725 14:57:30)屏東縣府政風處於7月22日假中正圖書館5樓辦理廉政夏令營英語成果競賽，本次活動由政風處林處長主持，與會貴賓有中正國小校長洪振旭及勝利國小校長楊秋南等人，吸引近200人前來觀賞，現場氣氛熱鬧非凡，互動熱烈，深受學童喜愛。
縣府政風處林處長表示，今年度夏令營由大仁科技大學協辦，聘請專業英語老師以生動活潑的方式教授學童故事表達及演說技巧，並搭配雙語廉政故事教材，結合中英文廉政故事情境，拓展學童多元視野，增進演說技巧及口語表達能力，型塑其正向品格，引導學童認同反貪倡廉的核心價值，期透由學校、家庭、社會大眾及社團組織積極推動參與，將誠信廉潔理念逐步深化，以有效宣揚廉能政府的核心價值。
參加營隊的家長對政風處今年首度辦理廉政英語夏令營活動給予高度肯定，有家長表示，孩子因個性害羞而不善與人溝通，但參加廉政夏令營後變得活潑許多，回家後還會偷偷練習；另外，也有小朋友為了參加本次活動，放棄其他比賽進入決賽的機會，現場許多家長及小朋友都希望政風處未來能以不同表演素材持續辦理。
訊息來源：屏東縣政府
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