智慧產權座談會 馬來西亞鍾漢光總裁主講



(中央社訊息服務20170725 14:34:18)為了解馬來西亞智慧產權的內涵，中華國際新娘藝術整體造型技能發展協會於7月18日下午，假中州科技大學國際會議廳舉辦「智慧產權企業座談會」，活動由中州科大時尚創意設計與管理系及國際交流中心協辦，邀請馬來西亞智慧產權專業人士鍾漢光總裁蒞臨座談、分享經驗，吸引北中南美容業界菁英近百人參加，場面熱烈。



中州科技大學陳彥佑副校長特地出席歡迎鍾漢光總裁蒞臨座談，中州國際交流中心林欣怡主任、時尚系徐淑敏主任，以及中華國際新娘藝術整體造型技能發展協會陳韻如理事長、台南分會長江馥妤、台中分會長Akico Tsai及屏東分會長李芃青皆親自參與座談活動。 陳彥佑副校長表示，透過鍾漢光總裁分享智慧產權專業，不但可促進台馬兩國的智慧產權交流，更可提升時尚整體實務教學及增進產業界合作關係，建立產學長期互動模式。國際交流中心林欣怡主任表示，藉由國際間專業知識的交流，不僅有助於實務教學，並可增進教師與產業界合作關係，同時也讓學生瞭解國際時尚產業的流行趨勢。



訊息來源：中州科技大學



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