臺北世大運25日 V路線首站－臺東用熱氣球進行傳遞 黃健庭縣長祝福世大運順利成功



(中央社訊息服務20170725 14:33:25)2017臺北世大運即將於8月19日開幕，象徵大會精神的聖火自7月25日起聖火將展開最長一條V路線的傳遞，並於今(25)日清晨創世界先例，以搭乘熱氣球方式來傳遞聖火，分別代表台北市、台東縣的火炬手吳燕妮及郭婞淳隨著台東縣長黃健庭搭上「蘭花球」後自由飛行10分鐘後降落，對於首度搭熱氣球的2人直言很恐怖，黃健庭縣長則祝福今年世大運如台東熱氣球一樣越辦越好，越飛越高。



台北世大運聖火今天來到臺東縣，適逢臺東夏日裡最受矚目的活動盛事「臺灣國際熱氣球嘉年華會」舉辦期間，臺東縣政府特地規劃以熱氣球進行聖火傳遞，別具特色與創意。做為Ｖ路線的首站，聖火傳遞於清晨6時舉行，在熱氣球的故鄉－鹿野高臺上開始聖火傳遞儀式，由臺北火炬手吳燕妮與世大運執行長蘇麗瓊將聖火火炬交給地主臺東縣長黃健庭以及臺東火炬手郭婞淳，由臺灣舉重好手郭婞淳率台東大學柔道隊6名護火隊員，跑向「蘭花球」，隨即黃縣長、吳燕妮及郭婞淳三人共同搭乘象徵臺東的「蘭花球」熱氣球升空自由飛。



世大運組委會執行長蘇麗瓊代表柯文哲市長感謝黃縣長及台東縣府團隊對世大運的相挺，代表賽會前哨的聖火傳遞已於6月20日在義大利杜林引燃母火，歷經10天4個國外城市緊湊熱烈的傳遞後於６月29日返回臺灣，並於7月7日起聖火傳遞依「LOVE」路線跑遍臺灣22個縣市，期待郭婞淳能持續為臺灣爭光，在自己國家內舉行的2017臺北世大運奪牌留下佳績，也歡迎黃縣長帶領縣府團隊及鄉親屆時前往世大運為郭婞淳加油，分享喜悅。



黃縣長則說，台東縣非常榮幸能夠受邀參與世大運的活動，而且由台東之光的婞淳回鄉擔任火炬手，希望藉由今天創先例的熱氣球傳遞聖火，更讓世界看到台東，也祝福世大運的舉辦能像台東熱氣球一樣越辦越旺、越飛越高。



目前正在高雄國家訓練中心進行密集訓練，曾獲得2013年俄羅斯喀山世大運金牌、2016年巴西里約奧運銅牌以及2013、2016、2017亞錦賽三面金牌的舉重選手郭婞淳，對於這次能回到自己家鄉擔任臺東的火炬手，覺得與有榮焉，別具意義。



郭婞淳指出，很高興能夠回鄉擔任世大運的聖火傳遞工作，台東舉辦熱氣球活動多年，不過，因為一直訓練、比賽的關係，今天早上是第一次來看熱氣球，對於可以用自由飛傳遞聖火，感到開心也很期待，至於即將到來的台北世大運，要先打破自己在2013年創下的大會紀錄，會以最好狀態把獎牌留在台灣。



訊息來源：台東縣政府



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