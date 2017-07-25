南臺科技大學校長戴謙與日本鹿兒島縣指宿市簽訂友好協定合作備忘錄 台灣首例擔任日本地方政府約聘雇人員推廣國際觀光



(中央社訊息服務20170725 14:32:03)南臺科技大學校長戴謙與應用日語系主任鄧美華、國際暨兩岸事務處組長鄭玫玲日前於日本鹿兒島縣指宿市簽訂「友好協定合作備忘錄」。台灣學校與日本地方政府締約合作，雖非第一次，但學生到日本地方政府擔任國際觀光交流約聘雇人員（公務員身份），創下台灣首例。



2016年3月指宿市豐留悅男市長已與該市觀光協會有村純賴理事長、市政府觀光科大道裕子組長，前來南臺科技大學拜訪，並面試本校應日系學生擔任第一位國際觀光交流約聘雇人員。因為學生工作實習表現優異，為了確保未來持續的合作與交流，特於今日(24日)與南臺科大簽訂「友好協定合作備忘錄」。南臺科技大學戴謙校長非常重視這一次的合作協定簽約，因此親自前往指宿市出席簽約儀式。未來南臺科技大學每年選派一位同學至該市實習，擔任國際觀光交流工作。此外，同時該市到台灣（北投、高雄、台南等地）進行觀光推廣活動時，南臺科技大學亦將選派同學擔任口譯工作。



南臺科技大學以「產業最佳夥伴」自我定位，多年來深耕產學合作，與產官學研界合作，共同培育人才，解決產業界人才需求問題。且對於學生實務能力的培養不遺餘力。因此於 2011年開始積極推動校外實習，並將校外實習訂為必修課程。南臺科大應日系更將觸角伸展到海外－日本，因為學習語言最好的方式，就是到該國實地學習。此外，日本的「款待學（れパサスウ）」也是全世界知名的。學習好的待人態度，相信有利於未來在任何領域的就業。



前往指宿市擔任國際觀光交流實習學生，必須具備日語能力檢定N1，日語口說流利，並對於觀光交流具有積極性、創意之同學。未來將擔任推廣指宿市觀光、台日文化講座講師及教授中文等工作。指宿市政府提供實習同學每個月約14萬5千元日幣的實習津貼，並全額負擔實習生台日間來回機票、簽證及住宿費。



指宿市擁有日本唯一天然的「沙浴」溫泉，和台南市關子嶺的「泥浴」溫泉，有異曲同工之妙。因此，未來希望能促成南臺科技大學、台南市政府及指宿市政府之三方合作，在文化交流、觀光方面共創佳績。



資料來源：Southern Taiwan University of Science and Technologyhttp://www.stust.edu.tw/



訊息來源：南臺科技大學



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