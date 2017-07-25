稻江大學表演藝術系杜銘哲「遇見山豬」專輯發表會令各界驚艷



(中央社訊息服務20170725 14:21:33)稻江科技暨管理學院表演藝術系的國際級知名學生杜銘哲，2017年7月23日上午在嘉義市鈺通大飯店舉行最新音樂創作專輯《遇見山豬》發表會，受到社會各界的高度矚目。此專輯是杜銘哲特別為阿里山來吉國小「鄒族語童詩創作歌謠」的發表會。稻江學院表演藝術系主任江祖望，以及施靜宜、陳以真兩位老師亦受邀出席共襄盛舉。當天與會貴賓雲集，包括嘉義市副市長張惠博、阿里山管理處處長馬惠達、台南市民族事務委員會主任委員汪志敏、文化界人士以及各大媒體記者等，稻江演藝系主任江祖望以貴賓身份受邀致詞。發表會由杜銘哲親自介紹此專輯中每一首童謠的創作理念，同時由阿里山來吉國小的鄒族小朋友以優美的和聲詮釋每首歌謠，孩子純真可愛的天籟之音獲得所有與會貴賓們的熱烈掌聲，經久不息。



稻江學院演藝系學生杜銘哲是台灣著名的音樂詞曲創作家，本身也是鄒族的傑出族人之一。此專輯的緣起，是阿里山來吉國小校長陳怡君委請同為鄒族的杜銘哲特地為鄒族傳唱的童謠重新譜曲，並幫小朋友培訓練唱，進而製成專輯。此傳唱部落原鄉之音與保留鄒族文化的音樂專輯意義重大，不但為原住民保留快要失傳的文化，並為爾後來吉部落的純真童音譜出代代傳唱的樂章，更是希望讓國內各界聽見來自塔山的天籟之聲。



稻江學院演藝系主任江祖望表示，鄒族兒童天生就具備歌謠、舞蹈、美術等藝術發展天分與優美歌喉的先天條件，此次在該系明星學生杜銘哲的全力協助下，為這群孩子們的天籟童音留下最美的紀錄。此專輯的發行，不但引導原住民重視母語，更是培育原住民孩子們對部落文化與這塊土地的愛鄉情懷。為此，杜銘哲不計代價的義務付出著實功不可沒，尤其杜銘哲服務地方社會的無私奉獻精神，更是稻江學院所有學生的學習典範。



此張專輯共收錄了十首鄒族童謠，其中五首是保留族人傳唱已久的童謠，另五首是由杜銘哲從部落的自然環境以及孩子的所見、所聞、所思、所寫的童詩譯成鄒族語，再行創作譜曲。這五首童詩分別為《遇見山豬》、《下雨了》、《洪水》、《颱風》與《感謝》，每一首都以孩子的視野來描述在山林間的見聞，質樸、純真、有趣的詞句配上戲劇張力的曲調，讓人會心一笑，感受山上原住民兒童的天真無邪與單純良善。其中《遇見山豬》一曲的內容更是都會區學生不曾有過的生命經驗，其表現真摯純善的美，猶如原民兒童燦爛如朗星的瞳眸，讓欣賞者流連忘返，美麗的音象更浮現不絕於腦海。



稻江學院表演藝術系，歷年來為國家社會培育出許多職業藝人，目前還在系上進修的杜銘哲與蔡耿昌（台灣陶笛達人），兩位早已是國內知名的音樂家、音樂大師。杜銘哲表示：他之所以選擇稻江繼續充實本職學能，就是因為稻江表演藝術系的師資、設備與整體的學術環境，能給予其演藝事業專業上更為精進。此創作專輯的發行問世，不但是表達對原鄉部落文化傳承教育所付出的一股熱忱，更是與稻江科技暨管理學院表演藝術系所有師生共同分享的一份成果和榮耀。



訊息來源：稻江科技暨管理學院



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