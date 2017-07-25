中山醫大周邊違停機車拖吊 通行無障礙NOWnews今日新聞 (2017-07-25 15:02)
中山醫學大學及附屬醫院周遭機車違規停放亂象，台中市政府交通局採「先供給、後管理」策略，已提供多達3,100格機車停車格，經過一個月宣導期後，即日起加強違停機車拖吊。行人與中山醫大師生與醫護人員紛紛表示，明顯感受通行更順暢；交通局長王義川表示，未來將持續落實「先供給、後管理」策略，確實改善停車秩序，也導正錯誤的停車觀念。
王義川表示，提供尊嚴、安全、無礙、舒適的人行環境是人本交通重要的一環，交通局採「先供給、後管理」策略整頓人行道停車秩序。自104年起迄今，全市新增2萬8,200個機車停車格，中山醫學大學及附近大慶火車站周邊已提供高達3,100格，其中，離醫院較遠處556格，較近的機車格每次收費20元，並提供機車格月票每張每月200元。不過，目前師生及醫護人員每月約購買900張，機車格約只停滿5成，仍有半數停車空間未使用。
明顯感受到通行變得更順暢（圖／交通局提供 , 2017.7.25）
王義川指出，醫院周邊人行環境首重安全與無障礙，部分民眾為了一時方便違停機車，也犧牲其他用路人的通行權益與人身安全。為加以整頓，即日起交通局、警察局交通大隊及第三分局共同加強拖吊，行人與中山醫大師生與醫護紛紛表示明顯感受到通行無障礙，效果顯著。
對於中山醫大的共同努力配合，王義川也表示感謝，肯定這次整頓案例可做為其他地區的參考典範。未來交通局會持續增加停車供給，並在周邊道路及人行道加強違停拖吊，維持應有的停車秩序。
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