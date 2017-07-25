你的名字推出黏土人 今起接受預購NOWnews今日新聞 (2017-07-25 15:12)
日本模型大廠GSC（Good Smile Company）今（25）日宣布，將推出動畫電影《你的名字》中男女主角「宮水三葉」與「立花瀧」可愛Q版的黏土人模型，即日起玩家就可以到GOODSMILE台灣線上商店及各大合作店鋪開始預購。
黏土人宮水三葉。（圖／GSC提供）
黏土人立花瀧。（圖／GSC提供）
粘土仁三葉和瀧除了有最基本的笑臉、書包，還有塗鴉臉以及手持塗鴉筆的配件，讓玩家能完美重現電影中的「那個名場景」，把三葉和瀧一同搭配組合來擺出各種情境吧！
基本配件的笑臉與書包。（圖／GSC提供）
「那個名場景」。（圖／GSC提供）
此外，《你的名字》日版BD也將於26日發售，還沒預定的粉絲可要趕快把握機會唷。
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