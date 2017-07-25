《你的名字》主角三葉與瀧終於要推出黏土人了！（圖／GSC提供）

日本模型大廠GSC（Good Smile Company）今（25）日宣布，將推出動畫電影《你的名字》中男女主角「宮水三葉」與「立花瀧」可愛Q版的黏土人模型，即日起玩家就可以到GOODSMILE台灣線上商店及各大合作店鋪開始預購。

黏土人宮水三葉。（圖／GSC提供）

黏土人立花瀧。（圖／GSC提供）

粘土仁三葉和瀧除了有最基本的笑臉、書包，還有塗鴉臉以及手持塗鴉筆的配件，讓玩家能完美重現電影中的「那個名場景」，把三葉和瀧一同搭配組合來擺出各種情境吧！

基本配件的笑臉與書包。（圖／GSC提供）

「那個名場景」。（圖／GSC提供）

此外，《你的名字》日版BD也將於26日發售，還沒預定的粉絲可要趕快把握機會唷。