女警端熱粥暖心 迷路嬤祝福好姻緣NOWnews今日新聞 (2017-07-25 15:15)
「警察小姐，妳人這麼好，一定會有好姻緣！」78歲的王阿嬤住在台南市山上區，22日早上騎著機車外出，一時迷路竟來到雲林縣麥寮鄉，在驚慌之於至麥寮所求救，女警機警詢問後發現她迷路了，立即買熱粥讓阿嬤充饑、壓壓驚，隨後聯繫上家人報平安。老婦人見女警暖心善良的舉動，直說，妳一定能找到好姻緣，增添溫馨佳話。
23日凌晨3時許，一名老婦人騎著一部機車來到麥寮分駐所，一進門便問「台南山上要怎麼走？」；值班員警吳怡蒨發現老人家一臉疲態問路，且問及的是其他縣市，感覺怪異，便請她在所內休息，詳問事情始末。老婦人告訴員警，22日上午8時，由台南山上區騎車要至善化區修理神明燈，騎著騎著竟然迷路了，只感覺到騎了很遠，自己不識字也不知道騎到哪裡，看到有派出所就想到要找警察求助問路。
吳怡蒨以警政應用電腦系統查詢老婦人身分資料，查出78歲的王阿嬤是住在台南市山上區明和里，已被家人申報失蹤協尋中，員警趕緊聯繫家人報平安。
78歲的王阿嬤聯繫上家人報平安。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2017.07.24）
老婦人神情疲累，一臉驚慌，吳怡蒨趕緊端上溫開水讓老婦人解渴，並買來一碗熱粥讓他充饑，一整天只吃一個麵包的王阿嬤看到女警買來粥品，感動得不停道謝，大口吃了起來。王阿嬤見女警熱心善良，便問道「小姐，妳幾歲啊？哪裡人啊？結婚了沒啊？」吳怡蒨親切地回應，阿嬤便說「警察小姐，妳長得這麼漂亮，人又好又善良，一定可以有好姻緣。」
23日凌晨4時30分許，王阿嬤的家人來到麥寮所接回他。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2017.07.24）
23日凌晨4時30分許，王阿嬤的家人來到麥寮所接回他，阿嬤不停道謝，又說要把買粥的錢還給員警，吳怡蒨笑著回應「別客氣，我就像是孫子輩一樣啊，買一碗熱粥給阿嬤不算什麼！」。
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