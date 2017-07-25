臺中市勞工大學針對女力經濟開辦多元課程，可提升職能，也能小資創業選擇多（圖／臺中勞工大學提供）

由臺中市5所大學及勞工團體承辦的臺中市勞工大學，106年度課程即日起陸續招生中。新年度因應勞動市場需求，並配合產業4.0政策發展，共規劃6大類勞工職能升級學程。

勞工局長黃荷婷表示，為鼓勵勞工在職進修，強化就業競爭力，勞工大學106年度創新推出巧聖技藝傳承專班，鼓勵勞工朋友學習傳統工藝，培養第二專長外，並辦理育嬰留職停薪復職勞工能力提升專班，協助產婦縮短適應工作環境及內容之磨合期。

此外，針對勞工職能升級層面，共規劃6大類學程，涵括領域廣泛，更能貼近社會脈動與需求，其中有不少課程為市場少見，一推出就「秒殺」額滿，請有意自我充電勞工要及時把握機會。

臺中市勞工大學是勞工職能升級加油站，課程領域涵括六大類，可自由選讀（圖／臺中勞工大學提供）

勞工大學新學年規劃的6大類學程，內容豐富，選擇多元。以產業發展與技術升級類別為例，依據台中市未來發展產業與重點產業需求開課，5所承辦大學目前共開設13門課程，包括靜宜大學開設之「領隊導遊實務」，提供有意強化旅遊專業者進修管道；另修平科技大學開設之「工具機智慧化遠端監控系統」，以專研資料建檔及機率分配為主，均有助於提升勞工專業技能。

其次，因應政府新南向政策，勞工大學在國際溝通能力類學程，一共開辦53門課程。您想搭上東協經濟列車嗎？靜宜大學已開設「基礎越南語」、僑光科技大學已開設「泰語入門」，還有其它各校紛紛開辦的東南亞語言課程，除了教習相關語文會話，還教導文化民情等知識，可為前進東南亞做好準備。

勞工大學依各校師資特色及市場需求，還規劃了工業專業技術類、管理類及數位資訊應用類課程，其中最特別的是女力經濟相關類課程。勞工局長黃荷婷表示，女人撐起半邊天，女力經濟潛力無窮。在這類課程中，以培力微型創業基礎知能及產業教學實作為主，例如靜宜大學的「新娘秘書造型達人」、中興大學的「植物魔法創作」，都能使學員學得一技之長後，可小資創業或擴大謀職新出路。

勞工大學是勞工朋友提升職能的加油站，黃局長呼籲勞工把握學習精進機會，依興趣選讀。凡設籍臺中市或工作地在臺中市之在職勞工，年滿15歲以上均可報名選讀，符合補助資格者更可獲得學費補助。有意選讀者，可上「臺中市勞工大學」網站 https://tclc.nchu.edu.tw/index.php報名，或電洽臺中市勞工大學04-22805517。