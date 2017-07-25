Moto再發模組手機 照相充電投影全面功能擴充NOWnews今日新聞 (2017-07-25 15:22)
Motorola再度在台灣發表新手機，今（25）日舉辦Moto Z2 Play記者會，同樣強調模組套件設計，新舊手機使用相同熱靴，如果已經有套件消費者，購買Moto Z2 Play不需要額外添購，藉由套件能提升照相、音效、電力等功能。
Moto Z2 Play搭配高通S626八核心處理晶片，最高時脈2.2GHz，4GB暫存記憶體、64GB內存空間、支援micro SD卡擴充最高至2TB，5.5吋FHD AMOLED螢幕，主鏡頭1200萬象素，前鏡頭500萬象素，都配有雙色溫LED閃光燈。
Moto Z2 Play能夠配合多款套件擴充功能（圖／記者陳敬哲攝, 2017.7.25）
配合套件包含Moto TurboPower快充電池模組，能夠給予一整天足夠電力，JBL SoundBoost Speaker喇叭模組，呈現完美音效，Hasselblad True Zoom Camerac8哈蘇相機模組，能夠有真正光學變焦，再加上Insta-share Projector投影器。
Motorola強調，Moto Z2 Play採用全金屬一體成型，體積比前一代更輕薄，本身電池就有3000mAh電池，如果用到沒電，藉由TurboPower充電功能，僅需要15分鐘，就能有連續待機7小時續航時間。
Moto Z2 Play未來有機會能有遊戲模組（圖／記者陳敬哲攝 , 2017.7.25）
Motorola表示，Moto Z2 Play即將在7月26日上午10時至31日上午9時59分開放預購，只要在指定通路購買，就能獲得Moto TurboPower快充電池模組，手機價格14990元，顏色分別有月牙灰與璀璨金。
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