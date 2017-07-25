楊財惠站長指出，若遺失或沒有收到繳納通知單的車主，請到臨櫃補單繳款外，也可透過多方管道繳納。（圖／記者郭瑞萍攝，2017.07.25）

每年7月1日固定開徵汽、機車燃料費於，繳納期限到7月底止。現僅剩一個星期的時間，尚未繳納的車主請儘速繳納，以免逾期受罰。

旗山監理站楊財惠站長表示，若遺失或沒有收到繳納通知單的車主，除了臨櫃補單繳款外，民眾也可利用7-11之ibon、萊爾富之Life-ET、來來OK之ok‧Go或全家便利商店之FamiPort多媒體資訊機補單並繳費，或利用下載「監理服務APP」線上繳納，亦可至監理服務網(網址：https://www.mvdis.gov.tw/)申請電子繳納單，請鄉親多加利用。

汽、機車燃料費固定於每年7月開徵，尚未繳納的車主請儘速繳納，以免逾期受罰。（圖／記者郭瑞萍攝，2017.07.25）

旗山監理站提醒，在7月底前繳納機車燃料費，還可參加「電動機車」、「郵政禮券」等好禮第2次抽獎，請鄉親把握最後抽獎機會。另外汽、機車一旦確定不堪使用，勿隨意丟棄，記得至監理機關辦理報廢登記，燃料費才能按比例計徵至報廢前1日，；否則費用一直累計、金錢也將白白損失。