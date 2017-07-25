記者葉志成／桃園報導

為積極進行楊梅建設，桃園市政府新建工程處代辦「楊梅行政園區」、「楊梅體育園區主要設施」新建工程案，專案管理技術服務(PCM)勞務委託案件已上網招標，預計今(106)年8月24日開標。

楊梅區公所現有辦公廳舍位於楊梅區大成路上，鄰近台1線省道及楊梅火車站，近年來隨著都市發展及人口成長，每年約有4萬民眾洽公人次，主體建築物使用已逾60年，結構耐震不足、遇雨天易漏水，因此市府規劃原地興建新的行政辦公大樓，工程預算約6億5千萬元，將包括楊梅區公所、藝廊空間、多功能大禮堂、家庭服務中心、清潔中隊等單位，建築融入綠建築概念、楊梅地方特色及無障礙空間規劃，提供楊梅鄉親安全的洽公環境。

「楊梅體育園區主要設施」預定地位於楊梅區台一線裕成路、瑞濱路、產業道路及三民路範圍內，開發面積45,681平方公尺，現正進行土地徵收程序，工程預算約新台幣18億7,100萬元，預計設置兼具體育功能及展演中心的多功能體育館，包括桌球、撞球、舞蹈與技擊教室、體適能健身中心、兒童遊憩區及舞蹈體能館、游泳池、跆拳道訓練中心等，未來並可在此舉辦各種大型展演活動，期能帶動楊梅地區發展。

「楊梅行政園區」、「楊梅體育園區主要設施」新建工程案，已上網招標，預計今(106)年8月24日開標。

「楊梅行政園區」、「楊梅體育園區主要設施」等案專案管理技術服務(PCM)勞務委託將納入「106年度建築工程委託專案管理技術服務開口契約案」中，開口契約招標預算金額新臺幣1億3,683萬4,300元，標案自即日起至今(106)年8月24日公開上網招標。

桃園市政府「106年度建築工程委託專案管理技術服務開口契約案」，除了「楊梅行政園區」、「楊梅體育園區主要設施」外，尚包括「桃園殯葬綜合大樓暨立體停車場新建工程」、「新屋國民中學改制新屋高中新校舍及游泳池工程」及「平鎮新富市場綜合大樓新建工程」等重要工程案件，期望由專業的管理技術團隊為工程把關，以呈現出更好的公共工程建設品質及效率，讓工程如質、如期完成，以提升市民生活品質、保障民眾安全，讓桃園成為真正的幸福城市。