農林漁牧業 即日起適用四週彈性工時中央社 (2017-07-25 14:53)
（中央社記者余曉涵台北25日電）勞動部今天公告指定農林漁牧業適用彈性工時，未來相關行業經過工會或勞資會議同意後，即可排除七休一規定，最多可連上24天班。
勞動基準法新法上路以來引發許多爭議，尤其農林漁牧業不斷反映在農忙期時，的確有彈性排班的需求。
為此勞動部今天公告將農林漁牧業納入四週彈性工時當中，未來只要經過工會同意，無工會者經過勞資會議同意後，就可以適用四週彈性工時。
勞動部勞動條件及就業平等司長謝倩蒨說，將農林漁牧業納入四週彈性工時的主因，是考量農林漁牧業工作性質受到物產的季節性週期及天候因素影響，處理作業具有即時性及特殊性，且相關產物跟民生息息相關。
謝倩蒨表示，根據主計總處106年6月的人力資源調查農林漁牧業的受雇者約有9萬3000多人。
另外，謝倩蒨說，這次僅指定農林漁牧業納入四週彈性工時當中，若是農產品加工或水產品加工則不屬於適用範圍中，因此像是碾米業等並不適用。
符合四週彈性工時的行業，可以排除七休一的限制，若是連休息日也都出來加班，最多可連上24天班。1060725
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