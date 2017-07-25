（中央社記者吳家豪台北25日電）微軟傳將以新軟體取代已走過32年的《小畫家》應用程式，微軟今天對此回應，《小畫家》並未退場，未來可透過Windows市集免費取得，另外也會透過《小畫家3D》優化創作體驗。



根據《自由電子報》報導，隨著繪圖軟體日益發達，小畫家功能已不敷使用，微軟可能在秋季發布Windows 10更新時，以新軟體取代小畫家。



對此，微軟今天發出聲明表示，《微軟小畫家》並未退場。在微軟全新3D技術發展下，許多使用者熟悉且喜愛的小畫家功能例如相片編輯、2D創作等，都會在《小畫家3D》功能中呈現。



微軟指出，《小畫家3D》是可在Windows 10創作者更新中免費使用的創作類別應用程式。未來，《微軟小畫家》可透過Windows市集免費取得，微軟將持續提供使用者《小畫家3D》最新的更新和使用體驗，讓使用者可在同一應用程式中享有最佳創作體驗。