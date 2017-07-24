童心幼兒園愛心園遊會捐款儀式，由台灣世界展望會嘉義辦公室專員代表接受愛心捐款。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2017.07.24）

台灣世界展望會今(106)年學期中，到雲林虎尾童心幼兒園，藉影片及故事讓小朋友了解，世界上有許多與自己同齡或年紀較長的孩子正身陷童工、童婚、人口販運、霸凌等危險處境。

園長林燕華透過園遊會結合公益的方式，邀請幼兒園的小朋友與家長們一起手牽手，有錢出錢、有力出力，將當天園遊會所得40,987元全數捐出，一起幫助國內外兒童，用行動讓關懷與愛心不缺席。

台灣世界展望會彰雲嘉辦事處主任王昶評表示，台灣世界展望會在國內外一共服務近29萬名兒童，在不同國家，兒童所面臨的困境與挑戰都不同，但期望透過整合教育、生計發展、衛生與健康等方案，改善國內外弱勢兒童的生活，讓他們有機會追尋夢想。

童心幼兒園愛心小尖兵出動。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2017.07.24）

園長林燕華表示，學期一開始，幼兒園內即結合許多生命教育，期望能讓小朋友們看見不同需要，且珍惜自己身邊的資源；學期中，則安排台灣世界展望會到校內分享，在影片裏看見國內外兒童困境，特別是童工、童婚、人口販運、霸凌等等的議題，都是小朋友們過去較少接觸的內容。

林燕華說，除了幫助小朋友了解、家長也需要知道，所以也將訊息傳遞給家長；在這次的園遊會中，有家長自製餅乾、飲料作園遊會義賣商品，也有家長提供遊樂設備，讓小朋友投下零錢作為捐款；對林燕華而言，此次園遊會是「小手拉大手」共同完成的一件「生命影響生命」的活動。

台灣世界展望會到校內分享。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2017.07.24）

王昶評表示，兒童是未來的希望，台灣世界展望會長期關懷國內外兒童，在國內幫助5萬名清寒弱勢兒童，在國外則是服務超過24萬名貧童，透過資助人每個月定期的資助款及來自各界的愛心捐款，讓貧困兒童擁有轉變生命與實現夢想的機會。