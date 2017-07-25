「花與樹的對話」106年藝術巡迴展首站竹南鎮立美術館起跑



(中央社訊息服務20170725 14:12:04)文化部附屬機關國立新竹生活美學館與苗栗縣竹南鎮公所、宜蘭縣政府文化局、台灣電力公司北部展示館及新北市立圖書館合作規劃「花與樹的對話」106年藝術巡迴展，自7月22日至12月29日陸續於竹南鎮立美術館、宜蘭縣政府文化局、台灣電力公司北部展示館及新北市立圖書館蘆洲集賢分館藝文中心四地展出，展出內容樹藝及押花創作，藉由自然媒材的手工藝創作呈現藝術與大自然的和諧之美。



出生於嘉義縣布袋鎮的李永謨老師，未滿一歲即患有小兒麻痺，自1982年開始從事樹皮工藝創作已20餘年，其取材大致以樺樹皮為主，因樺樹皮具有韌性，其韌性度從大型至極小昆蟲螞蟻都可編成，每件作品都栩栩如生，老師利用這些大自然的林木，發現連結樹幹的每個器官樹皮、樹葉、果實、氣根、枝幹都有不同功能，深受其化腐朽為神奇的力量所感動。「樹的不完美，就如同人的不完美；只要有一專才，朝此去發揮，就好。」他找回綠色廢材的生命價值，凋零後再生、綻放，也因此得到啟發，李老師藉著樹藝創作，試圖喚醒人們應該師法大自然，向生命學習知足與謙卑。



押花藝術展現花的成長與凋謝，大自然四季更迭變化與循環，讓花的美以另一種姿態呈現並延續永恆，風格樣式正如音樂的曲式；繽紛競秀的花卉，植物的線條、造型也好像是音樂的旋律、節奏，透過雙手和心靈產生連結，創造出獨特的美感和動人的能量。押花藝術家不斷追求創新的理念，結合最新押花技術及媒材，將押花藝術結合精緻古典的錫雕及光學遊戲，在雙面鏡和LED燈打造的無窮鏡像空間中，呈現科幻迷人的視覺效果，是本次展出的最大看點。



樹藝及押花藝術發揮無用之用的精神，都是轉化成新生的組合。希望藉由這『再生之美』引領我們一起感受大自然的美與奧妙。誠摯邀請您一同前來感受一場結合大自然與藝術的饗宴。(廣告)



訊息來源：文化部



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