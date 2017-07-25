延平桃源裡螢火蟲的世外桃源



(中央社訊息服務20170725 14:09:51)由文化部影視局及國立台東生活美學館主辦的「１０６年電影藝術分享計畫―螢火蟲電影院」在今日(24日)下午六點三十分起，結合當地的社會就業服務處、延平消防隊、延平衛生所和桃源老人日托讓螢火蟲電影院在台東繼續下一步旅行。



以布農為主，延平鄉，有著山地部落的純樸風情，共有五個村，其中紅葉村最為知名，盛產梅子、釋迦等；近年成立的布農部落休閒農場，是布農族文化與藝術的展現，更是觀光的知名景點。而今天我們來到了延平鄉的桃源村的桃源活動中心，為當地居民播放好看的電影。



在電影放映前，請到了社會就業服務處的胡梅芳女士，來跟當地的居民宣傳工作的相關機會，希望當地的居民可以過得富足。而接下來，因為暑期許多人會到河岸旁戲水，所以延平消防隊也希望透過溺水自救等宣傳，讓當晚的更加懂得自身的安全。延平衛生所的蔡美齡女士也希望透過今晚的活動，讓在場的民眾可以體驗到在電影院看電影的感覺。



當天的觀眾之中，也有一小群力量很小卻散發無限能量的年輕人。 他們是來自台北新店的聖谷行道會，為當地的小孩們帶了健康及優質的營隊。這個晚上，也因為他們，多了許多年人的熱情，還有滿滿的愛。他們也為當晚帶來活潑的演出及戲劇。讓當晚的節目內容更為豐富。



好看的電影，好看的表演，好吃的爆米花及飲料。螢火蟲電影院組成了美好夜晚的三元素，為當晚的桃源村帶來不一樣的亮光。棚上的星星亮著，棚內的螢火蟲電影院也亮著。月娘高掛的笑著，螢火蟲電影院的觀眾也笑著。這裡就是這麼美好，就如同今晚一樣，爆米花香交織著孩童的笑聲，如此的美好。(廣告)



訊息來源：文化部



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