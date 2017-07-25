資格放寬門檻提高 星宇航可望年底遞件中央社 (2017-07-25 14:23)
（中央社記者汪淑芬台北25日電）民航局將修正「民用航空運輸業管理規則」，成立航空公司資格放寬，但門檻提高，前長榮航空董事長張國煒籌設的星宇航空，可望年底遞件。
民航局28日將邀國籍航空業者，討論「民用航空運輸業管理規則」修正草案。
根據草案內容，非航空業要成立新航空公司，資格將放寬，申請的公司不再有成立五年的條件，要經營國際航線，也不再規定必須是經營國際運輸或國際貿易業務五年以上業者。
不過，門檻相對提高，目前規定20億元實收資本額將提高至新台幣40億元，同時新增60億元財力證明。
另民航局也將要求新成立航空公司的決策核心人員必須具航空相關專業背景，且有一定人數規範。
協助張國煒對外發言的是前長榮集團發言人聶國維，他說，如果法規修正順利通過，將由目前已成立的星宇投資公司，向民航局遞件申請設立星宇航空，時間可望在年底。
根據張國煒規劃，星宇航空將走高端路線，初期經營港澳、東北亞及東南亞航線，客源穩定後開闢北美航線，即使航空業界不看好，張國煒仍信心滿滿。
張國煒先前已在星宇航空後援會，公布星宇航空的商標（logo），並宣布9月對外徵才，預計2019年7月開航。1060725
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