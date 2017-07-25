文／MOOK景點家Jun(e)整理報導



世界奇景無奇不有，除了鬼斧神工的大自然美景外，人工打造的建築景點也越來越令眾人驚艷。近年來世界各地掀起一陣天空步道熱潮，除了台灣有越來越多的天空步道與吊橋外，丹麥也要於2018年啟用與眾不同的螺旋版環狀天空步道，這處新景點座落在森林園區中，遊客可以一路走上45公尺高的觀景台，感受樹冠層頂端的俯瞰體驗。

(圖／EFFEKT)

(圖／EFFEKT)

(圖／EFFEKT)

這座環狀天空步道是名為「樹頂體驗」(Treetop Experience)的計畫，由丹麥當地的旅行組織Camp Adventure及建築工作室EFFEKT聯合設計，除了天空步道外，他們也在該區域規劃了許多冒險行程。

(圖／EFFEKT)

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樹頂體驗步道總長600公尺，沿途設有許多休息點提供遊客駐足，步道使用鋼骨結構包覆、旋轉向上延伸，外觀宛如沙漏般。沿著步道，遊客還可以層層欣賞北歐的森林風光，到達頂端觀景台後，更有360度的視野可將美景盡收眼底。

(圖／EFFEKT)

(圖／EFFEKT)

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樹頂體驗步道會設置在距離首都哥本哈根，約1小時車程的Haslev小鎮森林裡。這座森林雖然屬於私人地區，但是對外開放的。除了天空步道外，森林裡還有湖泊、瀑布以及溼地等自然景觀，計畫於2018年夏季啟用。



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