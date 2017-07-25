愛神來了擋不住？ 鄧紫棋攜緋聞男友甜蜜逛超市NOWnews今日新聞 (2017-07-25 14:03)
鄧紫棋4月時被拍到與一名白衣男子牽手遊日本，疑似有了新歡，當時她沒承認也未否認，只說照片上的自己腿很粗，便沒多做回應。近日鄧紫棋與該男子再度被捕獲一起甜蜜逛超市，兩人有說有笑的互動，看上去如同一對熱戀情侶。
據了解，鄧紫棋的緋聞男友正是她的造型師，兩人關係十分密切，該造型師的IG也不時PO出鄧紫棋的個人照，似乎在暗自宣示主權。據陸媒報導，近日鄧紫棋被拍到與該造型師一起逛超市，只見鄧紫棋穿著輕鬆的運動短版背心，露出精瘦小蠻腰，緋聞男友則是貼心緊跟在旁，兩人互動自然甜蜜，看起來相當有愛。照片中可看見兩人皆戴著帽子，低調曬恩愛的模樣讓人相當欣羨。
▲鄧紫棋與緋聞男友甜蜜逛超市。（圖／翻攝自微博，2017.07.25）
消息一出，不少網友紛紛恭喜鄧紫棋，認為兩人外型很相配，希望他們能繼續幸福。但有護主心切的粉絲認為，外界應該要給鄧紫棋多一些私人空間，盼大家能多關注在她的音樂上，似乎是在怕這段剛萌芽的愛情就這樣見光死呢！
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