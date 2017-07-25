吳宗憲遭控「一屋兩租」 民眾籲快遷出NOWnews今日新聞 (2017-07-25 14:06)
綜藝天王吳宗憲再陷風波，日前有人爆料指出，吳宗憲一屋兩租，甚至還控訴他欠了2年租金未繳，且高達16萬元，因此打算對吳宗憲提告詐欺。
據《蘋果日報》報導，吳宗憲去年向民眾租了辦公室，以「容易文創」承租，之後卻告知要更改為「天際線」承租，因此雙方重新簽契約，而在去年底民眾就收到國稅局通知，說該地址出現一屋兩租的情況。但是吳宗憲出面喊冤，表示辦公室以遷出，不過遭民眾打臉，該民眾提到，吳宗憲到現在都未遷出，到現在都還會收到吳宗憲的相關信件，因此民眾呼籲吳宗憲趕快遷出，以及索賠租金加違約金共16萬元，也很有可能提告。
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