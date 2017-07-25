▲「雷神」連恩漢斯沃（左）與「洛基」湯姆希德斯頓（中）是不少影迷眼中的隱性CP。（圖／翻攝自IG , 2017.07.25）

美國漫畫大廠漫威與DC日前一同於美國聖地牙哥動漫展設攤，一連公布好幾部新片動向。《雷神索爾3：諸神的黃昏》預告片剛曝光，片中索爾將和邪神洛基一同合作，讓這對迷妹心目中的「隱性CP」越來越受矚目，而近日「浩克」馬克盧法洛（Mark Ruffalo）更於IG公布幕後花絮，只見索爾和洛基真的同床共枕了，讓影迷笑翻。

《雷神索爾3：諸神的黃昏》最新預告日前於聖地牙哥動漫展上曝光，除了邀來影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、傑夫高布倫（Jeff Goldblum）入主最新續集，雷神索爾也將和洛基攜手合作。消息一出可是讓迷妹們樂歪了，在於索爾和洛基兄弟倆一直是不少粉絲心目中的「隱性男男CP」，恨不得將兩人湊成一對。近日「浩克」馬克盧法洛（Mark Ruffalo）則直接於IG「出賣」兩人，放上兄弟同床共枕的合照，只見中間還硬塞了導演伊加維迪提充當電燈泡，緊抱「雷神」連恩漢斯沃的大腿，三人睡成一團的照片也讓網友笑翻，求高人快把導演修掉，好讓兄弟倆人團聚。而馬克則於受訪時表示，他不介意和三人抱在一起，因為世界需要更多的愛。

▲導演伊加維迪提硬塞在兩人中間當電燈泡。（圖／翻攝自IG , 2017.07.25）