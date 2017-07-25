最棒的夏天 多名日本藝人來台嗨翻漫博NOWnews今日新聞 (2017-07-25 14:19)
一年一度，全台最大動漫盛典「漫畫博覽會」將在8月10日世貿一館展開，場內的注目焦點「ICHIBAN JAPAN 日本館」，在2016漫博、2017動漫節已獲得高聲好評，今年將再次進駐世貿一館，並以日本境外最大型日本動漫館場的聲勢席捲2017漫博。
為了呼應「最高の夏！」主題，攤位把日本動漫、遊戲、文化平輸直送到台北會場，舞台則由多組日本偶像、名人連番熱唱演出。當中三大熱搜話題，一是日本藝人「AKIRA」雙性魅惑登台、二是鬍鬚女與才木玲佳所組成的偶像團體「DEADLIFT LOLITA」、三是《SPEC》名導「堤 幸彥」率領女子新生代偶像團體「上野パンダ島ビキニーズ」前來，還有，在日本備受愛戴超過40年的人氣角色「卡查兵與毛哥」也將透過街舞與台灣舞團「Keep Going Mania」一決高下。
更棒的是，本次日本館盛況，將透過報導動漫相關情報的日本知名節目「coscosplayplay」的鏡頭，把台灣動漫熱情反向輸回日本，展現台灣對動漫的喜好、瘋狂程度絕不亞於發源地日本。
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