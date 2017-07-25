石原聰美將在9月推出新的寫真集。（圖／翻攝自臉書 , 2017.07.25）

日本女星石原聰美，今年已經30歲，即將迎來出道15周年，而她日前表示將有望在時隔6年後推出寫真集，讓外界非常期待。

石原聰美演出過許多戲劇作品，與山下智久合作日劇《朝九晚五》後多次傳出緋聞，在先前更傳聞兩人即將結婚。而今年剛好是她出道15周年，曾經在2011年發行過寫真集的她，為了給粉絲特別的禮物，因此決定在今年9月1日推出新的寫真集，據日媒報導，她特別到古巴去取景，還委託曾經出版過綾瀨遙大尺度寫真的出版社發行，不禁讓外界懷疑她是為了將為人妻，因此想要留下婚前最後一部攝影作品。